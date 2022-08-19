新北市長侯友宜17日獲國民黨正式提名後，淡水區公所即在臉書PO文轉貼侯友宜文章，被質疑行政不中立，而侯友宜獲悉後也立即要求公所刪文。民進黨新北市長參選人林佳龍今（19）日對此批評「上有所好，下必從之」，侯友宜不設競選總部、不設主委，但卻被發現用行政資源動員，透過行政體系綁樁，是不公平的競爭。

林佳龍表示，雖然侯市長已說區公所的行為不適宜，也把貼文撤掉，但「上有所好，下必從之」，侯市長被國民黨提名為新北市長候選人後，宣布不設競選總部也不設主委，說400萬新北市民都是他的主委，但我們也發現他用行政資源在動員，包括很多的區里座談送的東西，現在連區公所都去轉貼國民黨提名他的文宣，雖然被看到之後改了，但問題是透過行政體系去綁樁，是不公平的競爭。

林佳龍說，期待這場選舉是君子之爭，大家拿出政策牛肉，讓人民老闆來決定誰擔任下一屆新北市長，作人民的公僕。