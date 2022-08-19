國民黨台北市長參選人蔣萬安怒嗆民進黨台北市長參選人陳時中：3＋11會議紀錄鎖監察院叫公開透明嗎？（本報資料照片）

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前要求民進黨台北市長參選人陳時中公布3＋11決策會議紀錄。陳時中18日表示，他在指揮中心時的會議紀綠都還在，也全送監察院了。蔣萬安今天聽聞陳的說法直搖頭，他反嗆「把會議紀錄鎖監察院叫公開透明嗎？」

陳時中前天喊出當選市長後公布大巨蛋檔案，遭蔣萬安反譏講公開透明是笑話，要陳時中公布3＋11決策會議紀錄及疫苗採購價格。陳時中昨強調，他待在指揮中心時的會議紀綠都還在，全部送監察院，將來會逐一審視。蔣萬安今天受訪炮轟「把會議紀錄鎖監察院叫公開透明嗎？」

另外，傳出台北市副市長黃珊珊要挖黃復興鐵票，蔣萬安回應，他照著既有步調、節奏，把握每次跟選民接觸互動的機會，昨天已正式啟動，接下來跟市民零距離接觸，請益他們的意見、反映他們心聲，同時跟他們說他對台北市擘劃的願景，「這比擔心這個、擔心那個來的實際多了。」