歐洲天然氣營運商GIE周日指出，德國天然氣儲備在上周五已達到75%的水準，提前了幾周達成目標。

德國目前的天然氣儲備量已來到23.3bcm(10億立方米)，約達到去年天然氣使用量的5分之1。

據GIE數據顯示，Rehden天然氣儲存站儲量已經達到54%，為4bcm。

德國目前處於3階段能源緊急應變計劃當中的第2階段。該緊急計畫是因應俄羅斯削減天然氣供應危機，而臨時制定。

俄羅斯自六月中旬以來，大幅削減北溪一號天然氣供應，目前供應量僅為合約水準的20%。俄方將原因歸咎於設備的缺陷和維修的延誤；德國則認為該行動是出於政治動機。

德國政府設下目標，要在9月1日前將天然氣儲量水準達到75%，下一階段目標則在10月1日完成85%儲量，到11月1日達到95%。德方希望在今年冬季能避開能源供應危機。

政府也設法提高液化天然氣進口，以及鼓勵民眾和企業減少能源使用。

德國天然氣市場營運商THE將在周一(15日)宣布對民眾徵收天然氣稅的規模，以協助天然氣進口商Uniper復原營運的虧損。