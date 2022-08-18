美國聯邦準備理事會（Fed）今天表示，聯準會仍致力於進一步升息以平緩價格漲勢，但也同意「在某個時間點」放慢升息腳步的看法是適當的。

美國通貨膨脹以40多年來最快速度飆升，聯準會為了冷卻需求以降低物價，今年以來已4次上調基準借款利率，包括在6月和7月兩次大幅調升了3碼。

美國6月份通膨年率飆升至9.1%之後，聯準會採取激進措施變得相形緊迫。

聯準會官員在7月政策會議的紀錄中表示，需要一段時間才能讓「高得令人無法接受的」通膨率回落至接近2%的目標。

經濟學家認為，看不出聯準會制定政策的「聯邦公開市場委員會 」（FOMC）會在短時間內有轉彎決策的跡象。

牛津經濟公司（Oxford Economics）經濟學家波斯揚齊克（Kathy Bostjancic）表示：「即使FOMC決定在9月21日將升息幅度縮減至50個基點（2碼），我們預計到年底聯邦基金利率還會再上調125個基點（5碼）。」

此外，聯邦儲備銀行多位總裁也表示，即便是利率達到「足夠嚴格的水準」，他們也可能將利率維持在嚴格水準一段時間，以確保通膨下降。