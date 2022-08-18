德國經濟部下屬的聯邦能源管理局局長Klaus Mueller在周四告知媒體，德國很可能無法達成政府所設定的下一階段天然氣儲備目標；他並警告，德國將迎接今明年兩次的嚴厲寒冬。

德國目前處於三階段緊急計畫中的第二階段，該計畫目標在於減緩對俄羅斯天然氣的衝擊。俄羅斯自六月以來，已大幅削減對歐洲天然氣供應，北溪一號供給量目前僅達正常水準的兩成。

目前德國已提前達成首個目標，在9月1日前天然氣儲備水準達成75%。下一個目標是在10月1日之前，將儲存水準拉高到85%；而在11月1日之前達到95%。

局長Mueller說，他不認為德國會同樣快速地實現第二個目標。他說，實現85%的目標不是不可能，但是相當具有挑戰，特別是屆時又要開始供應暖氣使用，同時又要在10月1日完成目標。

Mueller進一步指出，幾乎在所有可能情形下，德國都不可能達成11月1日的95%天然氣填充率目標。

局長還說，德國民眾未來幾年都會面臨許多問題，因此他們現在開始都應該節約天然氣使用。「這不僅關乎到今年的一個冬天，至少會影響到兩次的冬天，而且下一次的冬天可能會更艱困」。