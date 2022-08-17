周二公布的資料顯示，在截至六月的一年中，英國外來勞工人數創下新冠疫情爆發以來的最大增幅，其中絕大多數是來自非歐盟的工人。

自2021年1月英國正式脫歐以來，沒有在英國工作的歐盟公民，他們失去了此前不受限制的英國工作權。英國的脫歐，讓歐盟的移工與世界其它地區的工人處於一樣的地位。

英國統計局發布的數據，在截至六月的一年中，英國的移工人數增加22.3萬人，高於截至三月的一年的增加18.4萬人。

荷蘭ING經濟學家James Smith說，在疫情和社交隔離期間極為短缺的移工，目前顯示出一些彈升。

而最新資料進一步證實，與英國脫歐前相比，移工模式出現重大轉變，非歐盟工人增加18.9萬人，而歐盟工人只增加3.4萬人。

此前政府公布的資料顯示，在截至三月的一年中，印度、奈及利亞、菲律賓獲得最多技術工人的簽證。

相反的，在2008年金融危機至2016年英國公投脫歐之間，有高達100多萬歐盟工人前往英國工作。