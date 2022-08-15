調查局台南市調處機動站接獲南區食藥署檢舉通報，15日宣布破獲「假台灣茶」，周姓男子以越南茶葉混充台灣茶葉，再以各種高級台灣茶名義，透過淘寶與蝦皮網站直播販售，4年營業額破億元，台南市調站依照詐欺、虛偽標記商品與違反食藥法將他移送台南地檢署，法官裁定羈押，檢調持續追查流向。

台灣坊間常流傳台灣茶葉混摻越南茶葉，引起消費者疑心，衛福部南區食藥署日前接獲檢舉，有人在網路上販售「假台灣茶」，轉交由台南地檢署與台南市調站追查。

台南市調站發現該批茶葉製作工廠設在新化區，當場查獲4500公斤的「拼配茶葉」，查扣真空包裝機、自動分裝機及茶葉自動挑梗機等機具，發現工廠內有許多拆封的越南茶外包裝，周男坦承混充茶葉，因混裝後茶葉難以辨識，調查人員將查扣的茶葉送往茶葉改良場檢驗。

48歲周男以每斤200元至300元價格，進口越南茶，再以每斤500元至750元買進低價台灣茶，以前者7後者3的比例混充，透過網路直播，卻以「阿里山高山茶」、「杉林溪高山茶」、「梨山茶」及「福壽梨山」等名義，依照每斤1000元至1500元販售。

業者刻意製作成4兩重的精緻小包裝，權充高級茶葉，透過網路直播哄抬品質，4年營業額破億元。

這批貨品已流向全台2、3個縣市約5、6家茶行，檢調聯手追查上下游流向，依照詐欺、虛偽標記商品與食安法一併送台南地檢署偵辦。