農委會農糧署5日表示，大陸針對食品業者因補件登錄，暫時停止輸入，部分茶產區傳出茶商暫停收購茶葉或壓低收購價格之情事，經瞭解均屬流言，僅有部分業者接獲輸陸食品業者登錄資料不全需限期補件，否則不予進口。此外，貨運業者也陸續通知暫停小三通輸中茶葉之業務，以上一連串事件，造成經營外銷大陸茶葉之業者趨於保守。

農糧署進一步說明，經盤點食品業者其中茶業有94家需於31日前完成申請補件等申請程序，多數業者仍具出口資格，經瞭解目前主要輸陸茶葉以商用茶原料為主，該原料主要供應大型連鎖茶飲店，這類茶飲店需求量大，對茶原料具有一定品質與風味的要求，評估臨時轉單或不採購而導致斷料的情形可能性低。

農糧署強調，除將持續協助業者辦理出口作業外，亦持續輔導開發多元產品並開拓中國大陸以外國家市場，如中東、東南亞國家等，以降低對大陸市場之依賴度。此外，亦加強國內多元通路行銷，提高國內消費需求，確保茶農與業者收益。

農糧署呼籲，茶農如有遇到相關業者以茶葉無法外銷大陸為由，不願採購茶葉（茶菁）等情形，可就近向該署各區分署反應，將持續與產地主要團體及人士保持聯繫，以掌握最新狀況並協助因應相關產銷問題。