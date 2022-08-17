台灣的便利商店提供的服務越來越多，店員們總是三頭六臂，但也因此被訓練出多項技能、個個都身懷絕技。近日有網友在臉書分享一張便利商店的茶葉蛋照片，引發網友們熱議，甚至還有許多網友留言求教學，沒想到下方就有店員尷尬留言表示其實只是忘記加水，所以才會在蛋殼上形成一圈明顯的紋理。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文分享一張茶葉蛋的照片並寫下「整鍋木星蛋 #小7店員身懷絕技」，照片中每顆茶葉蛋都有著如同木星的一圈圈紋理，甚至還神還原木星上的巨大反氣旋風暴「大紅斑」。

網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文分享一張茶葉蛋的照片並寫下「整鍋木星蛋 #小7店員身懷絕技」，照片中每顆茶葉蛋都有有著如同木星的一圈圈紋理，甚至還神還原木星上的巨大反氣旋風暴「大紅斑」。(翻攝臉書路上觀察學院)

貼文一曝光便引發網友們熱議，紛紛留言表示「能在超商工作的，幾乎都是十八般武藝樣樣精通的民間高手」、「被小7耽誤的天文學家」、「能將蛋煮出木星紋理，真不簡單！的確高手高高手！」、「莫名覺得美」。

甚至還有網友留言希望店員能出教學，不過就有超商店員在下方留言表示，其實就只是忘了加水。水乾掉再加水，重複這個動作數次，滷汁蒸發就會讓蛋殼出現這種紋路。而乾掉加水後翻一下，蛋與蛋之間接觸的地方就會形成像「大紅斑」的圓形圖案。

看完超商店員的解答後，網友們的幽默回應「滷到水乾了，再加水繼續滷，這年輪吧？」、「為什麼要拆穿木星的真相（吶喊）」、「雖然知道真相了但我還是想夾 XD」