移民署南區事務大隊所屬各縣市專勤隊結合轄區警察機關、勞政主管機關及海巡署等友軍單位，於9月1日動員185人，兵分多路前往已鎖定的目標處所執行強化查察行動，共計查處非法外來人口107人，以失聯移工82人占多數，非屬失聯移工的逾期外國人25人，其中還有被逮捕歸案的通緝犯2人；另同時查獲非法雇主27人及非法仲介9人。

南區事務大隊轄區為雲林縣以南各縣市，包含臺東縣及金門縣，所屬各專勤隊於9月1日同步啟動查察行動，移民官們整裝拂曉出擊，分進合擊查處非法外來人口，成果大有斬獲。其中嘉義市專勤隊趁著大雷雨發動突襲，不畏風雨深入山區查獲5名失聯移工。

移民署南區事務大隊所屬各縣市專勤隊將查處到案的非法外來人口帶回深入調查。(移民署南區事務大隊提供)

移民署南區事務大隊所屬各縣市專勤隊同步拂曉出擊，查獲多名非法外來人口。(移民署南區事務大隊提供)

嘉義縣專勤隊也查獲1名身懷鉅款的失聯移工，竟然因為中文流利而升級當起非法工頭。臺南市專勤隊則包夾搜查分租套房，一舉查獲9名非法外來人口。高雄市專勤隊更發現1群越南籍失聯移工提前開趴歡慶中秋，結果被一舉成擒。查處到案的非法外來人口經調查後，依違反入出國及移民法收容，等待後續執行驅逐出國。

移民署南區事務大隊移民官戒護非法外來人口返回駐地接受調查及收容。(移民署南區事務大隊提供)

南區事務大隊代理大隊長郭偉奇表示，移民署將持續會同友軍單位執行查察，透過外來人口安全管理強力作為，展現嚴正移民執法決心。也提醒民眾千萬不要以身試法，一旦貪圖便利而觸法，非法聘僱行為依就業服務法最高可處罰鍰新臺幣75萬元，5年內再犯更將涉及刑事責任，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。歡迎民眾踴躍向該大隊所屬專勤隊提供違法情資，共同維護社會秩序。