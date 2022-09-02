移民署南區事務大隊所屬各縣市專勤隊結合轄區警察機關、勞政主管機關及海巡署等友軍單位，於9月1日動員185人，兵分多路前往已鎖定的目標處所執行強化查察行動，共計查處非法外來人口107人，以失聯移工82人占多數，非屬失聯移工的逾期外國人25人，其中還有被逮捕歸案的通緝犯2人；另同時查獲非法雇主27人及非法仲介9人。
南區事務大隊轄區為雲林縣以南各縣市，包含臺東縣及金門縣，所屬各專勤隊於9月1日同步啟動查察行動，移民官們整裝拂曉出擊，分進合擊查處非法外來人口，成果大有斬獲。其中嘉義市專勤隊趁著大雷雨發動突襲，不畏風雨深入山區查獲5名失聯移工。
嘉義縣專勤隊也查獲1名身懷鉅款的失聯移工，竟然因為中文流利而升級當起非法工頭。臺南市專勤隊則包夾搜查分租套房，一舉查獲9名非法外來人口。高雄市專勤隊更發現1群越南籍失聯移工提前開趴歡慶中秋，結果被一舉成擒。查處到案的非法外來人口經調查後，依違反入出國及移民法收容，等待後續執行驅逐出國。
南區事務大隊代理大隊長郭偉奇表示，移民署將持續會同友軍單位執行查察，透過外來人口安全管理強力作為，展現嚴正移民執法決心。也提醒民眾千萬不要以身試法，一旦貪圖便利而觸法，非法聘僱行為依就業服務法最高可處罰鍰新臺幣75萬元，5年內再犯更將涉及刑事責任，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。歡迎民眾踴躍向該大隊所屬專勤隊提供違法情資，共同維護社會秩序。
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