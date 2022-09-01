陳男本身雖有家卻不歸，平日居無定所，流連在市區各地網咖，平日以竊取他人機車置物箱內零錢維生，並有多次酒駕紀錄，是當地頭動人物之一。日前在楠梓圖書館遭警方逮捕歸案。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄建國路電腦街日前43歲李姓男子騎車去商店上班時，粗心將機車停在商店門口後忘記拔鑰匙，午間40歲陳姓男子路過見鑰匙沒拔，頓時起賊心，直接將李男機車騎走，李男下班時見愛車不翼而飛報警求助。警方循線追查下於楠梓圖書館旁停車場將陳男逮捕，陳男還向警方抱怨「周一圖書館休館好可惜！」，警方聽了哭笑不得，訊後依竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。

李男21日上午騎車至三民區建國二路電腦街某商店上班時，將機車停於商店前，但因粗心忘記拔車鑰匙，待下班時見愛車消失，疑似遭竊，立即向附近派出所報案求助。三民第一分局長明派出所獲報後立即展開調查，發現陳男下午1時步行經過該處時，見機車鑰匙未拔，就直接將車騎走。

警方以車追人發現，陳男多次騎車到不同網咖休息，於29日早上發現陳男騎機車前往楠梓，警方立即展開追捕行動，陳男11時在楠梓圖書館旁公園停車場停車見到警車開進來找人，還對著警車大喊：「你們是哪個單位的？」，居然自曝位置讓員警發現，於是員警將他逮捕歸案。

據了解，陳男本身雖有家卻不歸，平日居無定所，流連在市區各地網咖，平日以竊取他人機車置物箱內零錢維生，並有多次酒駕紀錄，是當地頭痛人物之一。他辯稱當時步行經過商店時，發現門口機車鑰匙未拔，因正值天氣酷熱，他又缺乏代步工具，心存貪念把車騎走。這次打算到楠梓圖書館看書卻被查獲。陳男見到員警到來還抱怨說：「周一圖書館休館好可惜！」，令員警聽了實在哭笑不得，訊後將陳男依竊盜罪嫌移送法辦。