《華盛頓郵報》引述消息人士指出,美國聯邦調查局(FBI)探員在川普的海湖俱樂部(Mar-a-Lago)別墅搜出一份某一國的軍事防禦及核能力文件。

《華盛頓郵報》(The Washington Post)6日引述消息人士指出,美國聯邦調查局(FBI)探員8月在川普的海湖俱樂部(Mar-a-Lago)別墅搜出大量機密文件,其中也包含一份某一國的軍事防禦及核能力文件。

FBI探員今年以來已從海湖莊園取回超過300份機密文件,包括1月美國國家檔案局(National Archives and Records Administration)追回的15箱共計184份文件、川普律師6月繳回的38份文件,以及FBI探員8月8日突襲搜索莊園後取回的逾100份文件。

報導引述熟悉內情的消息人士指出,8月的搜索中,探員也發現了一份有關某一外國政府核子防禦準備情況的文件,消息人士並未透露是哪一個外國政府,也沒有說明是在海湖莊園的哪一處找到文件的。

不過報導引述匿名人士指出,FBI探員在海湖莊園內找到的部分詳述最高機密行動的文件,機密的等級甚至連部分高階國安官員都不知道這些行動內容,只有總統、部分內閣成員、接近內閣層級的官員能授權其他官員了解計畫細節。

而且擁有「最高機密」許可的官員還無法檢視這類高度機密行動的文件,官員們必須在「有必要知悉」的基礎上才能獲得特殊權限進行檢視。部分特殊計畫甚至少到只有幾十人知道它的存在,這類文件通常被放置在特殊安全區域,由專人看管,不過過去18個月來,這類文件卻被放在海湖莊園。

消息人士指出,當調查人員開始檢視從海湖莊園搜出的文件後,他們很快就發現部份文件的機密等級非常高,高到連部分拜登政府的最高階國安官員都無權檢視。

針對報導,川普律師基斯(Christopher Kise)譴責正在調查的案件遭到外洩的行為,認為不尊重司法程序,也未認真看待真相。美國司法部及聯邦調查局則拒絕評論。

目前美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence, ODNI)正在進行風險評估,確定從政府帶走數百份機密文件可能會造成多大程度的危害。