2018年新北市土城警分局陳姓員警為求查緝毒品之工作績效，他多次聲請搜索票均遭駁回，竟製作不實之偵查報告、調查筆錄，瞞騙檢察官及法官聲請搜索票，刑事部分他獲緩刑5年確定，行政懲戒部分，懲戒法院考量他行為後坦承違失判決降2級改敘。可上訴。

陳男先冒用黃某等人名義，分別在查訪紀錄表上「受查訪人」欄位偽造其署名，再以許某、劉某為檢舉名義人，製作不實之偵查報告、調查筆錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表等，交給承辦員警製作搜索票聲請書，轉交由其他員警由檢察官向法院聲請核發搜索票。

法務部調查局接獲檢舉及新北地院法官察覺有異，依職權向新北地檢署告發，由新北地檢署檢察官指揮新北市調處執行搜索，扣得相關證據，陳遭起訴後，被依公務員偽造之證據判刑1年6月，緩刑5年，向公庫支付10萬元確定。

新北市政府將陳男移送懲戒，懲戒法院認為陳男為圖查緝績效，虛捏刑事證據予以行使，所為足使民眾喪失對公務員執行職務之尊重及信賴，嚴重損害政府機關之信譽與形象，判決降2級改敘。