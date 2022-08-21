衛福部將疫苗採購相關資料視為機密並封存30年，國民黨台北市議員徐巧芯緊咬民進黨台北市長參選人、前衛福部長陳時中未公布疫苗採購內容，民進黨台北市議員參選人、「口譯哥」趙怡翔稱疫苗單價被藥廠視為商業機密，以此嗆徐「想害台灣買不到疫苗」。徐21日回酸，綠營用盡一切情緒勒索的力量，護航自己不可告人的秘密。

徐巧芯稍早在臉書發文指出，趙怡翔又在胡扯，說如果疫苗合約相關資料不封存30年，台灣以後就會買不到疫苗。「這種情緒勒索可以騙的了斑斑，但騙不了多數人。」

徐巧芯質疑，台灣連總價、購買劑量都沒有公佈，「你在那邊瞎喊單價？還是你也認為除了單價以外的所有項目都應該公開出來？可是這些資訊一樣被列為封存三十年欸，你以為你在幫陳時中，其實你又打了陳時中一巴掌啊！」

她批評，趙怡翔舉比利時為例，說對方當時公布後曾引發爭議，但一細問馬上回答不出來，包括比利時後來有買不到疫苗嗎？日本、美國、台灣民間企業有買不到疫苗嗎？為何要封存到30年？我們買疫苗還要買30年？

她痛批，民進黨就是全台灣最大的詐騙集團，想要管制網路言論，被民眾罵後就扯國民黨跟民眾黨提的「反詐騙」跟「性私密保護」相關提案，跟國家傳播通訊委員會（NCC）全面性讓主管機關管制言論一樣，但兩者根本不一樣。

她質疑，綠營因不明原因想要封存疫苗採購價格，就開始扯要公開透明的人都是居心叵測，害台灣買不到疫苗，用盡一切情緒勒索的力量，護航自己不可告人的秘密。「30年以後才要公開？那陳時中要不要30年以後再來選市長？趙怡翔30年以後再來選議員？」