金門今(21)日新增93例COVID-19確診者，累計1萬1972例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(21)日新增93例COVID-19確診者，累計1萬1972例，約占常住人口的18.02％。地區流行疫情指揮中心提醒家長孩子疫苗施打不能等，開學前應完整接種，以提升自我保護力。

縣衛生局指出，目前縣內已有16人2次染疫，中央流行疫情指揮中心評估，8月底、9月初開學之際，將迎來一波BA.5上升疫情，而疫苗接種後2周才能產生足夠的抗體保護力，只有完成COVID-19疫苗所有劑次接種，才能確保疫苗保護力持續，提醒家長孩子疫苗施打不能等，應儘早在開學前完成接種。