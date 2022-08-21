金門今(21)日新增93例COVID-19確診者，累計1萬1972例，約占常住人口的18.02％。地區流行疫情指揮中心提醒家長孩子疫苗施打不能等，開學前應完整接種，以提升自我保護力。
縣衛生局指出，目前縣內已有16人2次染疫，中央流行疫情指揮中心評估，8月底、9月初開學之際，將迎來一波BA.5上升疫情，而疫苗接種後2周才能產生足夠的抗體保護力，只有完成COVID-19疫苗所有劑次接種，才能確保疫苗保護力持續，提醒家長孩子疫苗施打不能等，應儘早在開學前完成接種。
金門今(21)日新增93例COVID-19確診者，累計1萬1972例，約占常住人口的18.02％。地區流行疫情指揮中心提醒家長孩子疫苗施打不能等，開學前應完整接種，以提升自我保護力。
縣衛生局指出，目前縣內已有16人2次染疫，中央流行疫情指揮中心評估，8月底、9月初開學之際，將迎來一波BA.5上升疫情，而疫苗接種後2周才能產生足夠的抗體保護力，只有完成COVID-19疫苗所有劑次接種，才能確保疫苗保護力持續，提醒家長孩子疫苗施打不能等，應儘早在開學前完成接種。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。