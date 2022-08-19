張孝全在《罪後真相》中飾演新聞名嘴。（威視提供）

張鈞甯監製、主演電影《查無此心》。（華映提供）

第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日在台北國父紀念館登場，初選結果今日出爐，因為未對外公開，所以無法得知確切完整名單，不過張孝全主演2部片《罪後真相》、《童話・世界》，柯震東、徐若瑄主演《初戀慢半拍》，張鈞甯、阮經天主演《查無此心》以及今年國片賣座冠軍《咒》皆有通過初選，屆時有望看到這些電影問鼎金馬。

張孝全曾以《盛夏光年》、《女朋友。男朋友》入圍金馬獎，但都未能獲獎，今年在《罪後真相》、《童話・世界》分別挑戰演出新聞名嘴、律師，有相當大的突破，外界看好他能再度入圍。柯震東在《初戀慢半拍》則有純情演出，與徐若瑄合作火花四射，有望讓2人闖入影帝后名單。張鈞甯回台監製、主演懸疑片《查無此心》找來好友阮經天一同主演，預計也會獲得不少獎項肯定。

此外，今年賣座冠亞軍的台灣電影《咒》、《我吃了那男孩一整年的早餐》都通過初選。《咒》在全台票房斬獲1.7億，登上Netflix後，更在國際掀起不小熱潮，外界初估在特效、化妝以及女主角蔡亘晏，都有機會得到提名。《早餐》是周興哲首度主演電影，他還為該片演唱主題曲，有望問鼎最佳新人、最佳原創電影歌曲等獎項。

此外，入圍電影還有周美玲執導，余佩真、連俞涵主演《流麻溝十五號》、黃瀞怡（小薰）主演《哈勇家》、溫昇豪與曾珮瑜主演《夢遊樂園》及紀錄片《大俠胡金銓》、《神人之家》，還有澳門新導演孔慶輝首部電影《海鷗來過的房間》皆有通過初選。