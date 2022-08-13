民進黨桃園市長提名人林智堅昨天宣佈退選，立委鄭運鵬接棒參選；民進黨前立委林濁水表示，由於總統非沒收初選不可，雖強大了自己，卻演出換堅鬧劇，結果白忙一場，又繞回原點；過程驚濤駭浪，民進黨差一點整個翻船。
林濁水在臉書指出，假如初選的話，本來依當時民調出線的應該就已經是鄭運鵬了。
他說，可見西方民主國家發明的地方自治，權力中央地方垂直分權制衡是有他的好處。民進黨還是非要繼續回到中國傳統向集權方向傾斜不可嗎？
民進黨桃園市長提名人林智堅昨天宣佈退選，立委鄭運鵬接棒參選；民進黨前立委林濁水表示，由於總統非沒收初選不可，雖強大了自己，卻演出換堅鬧劇，結果白忙一場，又繞回原點；過程驚濤駭浪，民進黨差一點整個翻船。
林濁水在臉書指出，假如初選的話，本來依當時民調出線的應該就已經是鄭運鵬了。
他說，可見西方民主國家發明的地方自治，權力中央地方垂直分權制衡是有他的好處。民進黨還是非要繼續回到中國傳統向集權方向傾斜不可嗎？
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