林智堅昨日（12）宣布退選桃園市長，也引發各界對台大國發所的關注。林的指導教授、國安局局長陳明通曾被爆，1995年迄今共指導173位碩博士，卻僅5位開放論文電子全文供下載，故林的退選讓大批網友直呼「這173人全部都要查一查」、「恐怕會血流成河」。

《中國時報》7月6日曾報導，台大國發所一直被視為政治人物進修大本營，可藉此認識各路人馬，拉攏關係，其中陳明通在學界有「阿通師」稱號，更可說「桃李滿天下」。國民黨青年部前主任陳冠安曾質疑，陳從1995年迄今共指導173位碩博士，卻僅5位開放論文電子全文供下載。

林智堅因「論文門」等爭議退選，讓台大國發所成為各界討論焦點，網友紛紛在《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「其他人別想跑」、「一個都別跑，就讓我們繼續查下去」、「這173人全部都要查一查」、「這100多人裡有問題的一定不只林智堅一個」、「柯文哲不都說了嗎？論文有問題的一狗票啦」、「真金不怕火煉，論文本就能受公評與檢驗」、「如果阿通師門下逐一徹查，大家說說看會發生什麼事？」「恐怕會血流成河」。