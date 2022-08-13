民進黨桃園市長參選人林智堅論深陷連環爭議，總統兼黨主席蔡英文雖多次表達力挺，林卻在昨日（12）召開記者會宣布退選，並由黨籍桃園選區立委鄭運鵬頂替上陣。一份最新3.28萬人網路民調顯示，高達68.2%的民眾非常贊成林退選，38.1%的民眾完全不贊成由鄭接手，更有57.9%的民眾認為「換堅止血」仍讓民進黨形象變差。

《Yahoo奇摩》昨日起針對林智堅退選效應進行網路民調，截至今日早上7時30分，已有32800人參與投票。「林智堅宣布退選，你的看法是？」有68.2%的民眾非常贊成、16.3%完全不贊成、6.2%還算贊成、4.9%不知道／沒意見、4.4%不太贊成。

針對「民進黨桃園市長參選人由鄭運鵬接手，你的看法是？」有38.1%的民眾完全不贊成、32.0%不知道／沒意見、10.4%還算贊成、9.8%非常贊成、9.7%不太贊成。

至於「民進黨換堅止血，你認為對民進黨形象會造成影響嗎？」有57.9%的民眾認為形象會變差、23.1%認為不會造成影響、11.4%認為形象會變好、7.6%認為不知道／沒意見。