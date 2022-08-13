民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，自己是3個參選人裡面最先投入選戰、勤跑基層，相信自己還是最接地氣的人選。（陳夢茹攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅因論文門風暴昨天宣布退選，改由立委鄭運鵬披掛上陣。民眾黨桃園市長參選人賴香伶認為，民進黨初選時沒有採取民主程序，導致選前換將，對桃園市民極不尊重，而鄭運鵬為林智堅辯護到底，是非不分的行為市民也都看在眼裡，更酸說鄭運鵬雖為在地立委，但「市政參與並不是那麼扎實」。

賴香伶表示，鄭運鵬臨時被趕鴨子上架，從總幹事身份變成市長參選人，看起來是很緊急的決定，桃園市民也感到詫異。在林智堅論文事件還沒釐清前，鄭運鵬不斷替林智堅辯護、護航、背書，我還是那句話「他哪來的信心說他認為真的沒抄襲？」，鄭運鵬曾說他看過很明確的對照，認為沒抄襲，但這跟台大的結論完全不一樣，為此鄭運鵬也有必要說明釐清。

「民進黨初選沒採取民主程序，導致選前換將對市民不尊重！」賴香伶說，鄭運鵬是不是最適合的人選，這個她不予置評，但她認為桃園有很多在地優秀的人才，如立委鄭寶清，而民進黨在初選時便沒有採取民主程序，導致現在選前換將，這對桃園市民不是很尊重，臨危授命的鄭運鵬替抄襲的人背書，誠信也會受到檢驗，先前辯護到底、是非也不分的狀況，相信這些市民都看在眼裡。

賴香伶說，以市政的嫻熟度來說，我是最早開始投入桃園選戰，開始在各地跑行程、關心各個地方的議題，也說明過政策及願景，但倒是沒有看過鄭運鵬在桃園特定議題上有過發言，他雖然是桃園在地委員，但過去對於桃園議題的參與也不是那麼扎實，如果現在3個市長參選人重新比較，我相信我還是最接地氣。

賴香伶提及，過去跑地方行程時就常看到市長鄭文燦與鄭運鵬合體出現，他們的關係、參與方式相當緊密，但在選舉過程裡面用行政資源、行政角色來選舉，這處於模糊地帶，這個部分應該要有所調整會比較適合。

談及林智堅的台大指導教授、現任國安局長陳明通，賴香伶認為，陳明通作為林智堅當時的指導教授，要負連帶責任是必然的。若以現任國安局長的身分來說，他先前的發言被大家質疑刻意有操作、不適任的部分，我自己是覺得的確不適任。如果陳明通沒有堅強的理由去說服大眾，那他一定要跟國人重新道歉，「知所進退」是給陳明通最好的建議。