美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，烏克蘭軍情單位向他們獨家證實，據稱俄羅斯告訴烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠員工今天不要上班。

俄羅斯和烏克蘭互相指控並揣測對方計劃今天尋釁，這座核電廠可能有事發生。

俄羅斯昨天揚言關閉札波羅熱核電廠，警告在所謂烏克蘭持續砲擊下，這座核電廠存在人為災難的風險。

但烏方說法截然不同。烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）告訴NBC News，最新情資顯示，有人下令多數職員「明天8月19日」不要去上班。

尤索夫表示，「俄方是這樣告訴他們的人，主要是俄羅斯國營核子企業（Rosatom）的員工」，並說這可能是俄方19日準備在核電廠「大規模挑釁」的證據。

他昨天還說：「我們不排除俄羅斯明天（19日）在札波羅熱核電廠地區大規模挑釁的可能性。這是經由他們的宣傳內容、我方消息來源及俄羅斯人在核電廠的行為證實。」

俄羅斯拒絕證實或否認是否有任何俄羅斯國營核子企業人員駐紮在札波羅熱。

路透社報導，國際社會要求在札波羅熱核電廠周圍設立非軍事區，但遭俄羅斯拒絕。

俄羅斯外交部發言人昨天表示，要求在核電廠周圍設立非軍事區「令人無法接受」。俄羅斯國防部表示，如果核電廠受到進一步的攻擊，他們就會關閉核電廠。