明道中學學生透過傳遞方式，在退役的彈藥庫鋪植草皮。（金門縣林務所提供）

2校學生透過環境教育課程，認識金門特殊歷史與生態保護概況。（金門縣林務所提供）

學員在彈藥庫清理的過程中，認識金門特殊歷史與體驗生態保護。（金門縣林務所提供）

賢庵國小和臺中市明道高中學生56人上一起觀察島嶼生物多樣性資源，也攜手整理3座1956年構建的彈藥庫，上了一堂很不一樣的戶外教學課程。（金門縣林務所提供）

金門植物園前身是炮兵營區，為全國唯一兼具自然生態及軍事歷史的植物園，廣達26公頃園區動、植物生態資源豐富。當地賢庵國小和臺中市明道高中學生56人昨一起觀察島嶼生物多樣性資源，也攜手整理3座1956年構建的彈藥庫，上了一堂很不一樣的戶外教學課程。

2校學生上午在金門縣林務所環境教育講師帶領下，分組進行園區解說、DIY彩繪龍眼雞撲滿和觀賞球型劇場、鯨豚劇場以及螢火蟲復育介紹與體驗；下午結合植物園碉堡環境特色，進行3個彈藥庫整理志願服務體驗活動。

不少人開心用手機記錄自已手拿鐮刀披荊斬棘，守護軍事遺跡的身影，留下前進戰地金門的美好回憶。

金門縣林務所長鐘立偉說明，金門植物園的前身為炮兵營區，是全國唯一兼具自然生態及軍事歷史的植物園，26公頃的園區內的動、植物生態資源豐富，早年構建的彈藥庫及砲堡已陸續活化運用，蛻變成不同類型的環境教育空間。往年有退伍老兵組團協助環境整理工作，這次由年輕學子接棒執行，兼有環境探索和維護傳承的雙重意義，相信同學們都會留下深刻的印象。