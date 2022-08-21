歷史一定會記住2022年8月2日。這一天，不管中國大陸官方和民間的堅決反對，美國政府的三號人物南希・裴洛西（Nancy Pelosi）眾議院議長訪問了台灣，與台灣領導人會見。針對裴氏訪台，中國政府在隨後的幾天裡密集出台反制措施，包括舉行前所未有的環台軍演、不再承認默認的台灣海峽中線、停止進口台灣的水產品和一部分水果、停止向台灣出口天然砂、以及對裴洛西及直系親屬進行制裁等等。這是一套包括政治、經濟、外交和安全保障在內的組合拳。

中國政府的一系列反制措施不但沉重地打擊了以美國為首的「以台制華」和島內台獨勢力「挾洋謀獨」的狼子野心和囂張氣焰，同時也給今後可能發生的外國要人訪問台灣畫出了紅線。從過去主要以口頭抗議為主的反制措施到這次所採取的大規模綜合性實際行動的轉變，標誌著台海關係進入了一個新的博弈形態。過去，國內外台獨勢力割香腸式步步緊逼、中國步步退卻被動；今天，中國後發制人，把軍演擴展成封鎖乃至攻擊台灣全島的可能形態，並對裴氏進行制裁。台海關係終於進入了一個由中國主導的新的歷史時期。我們可以把這種情形稱之為台海關係新常態。

第一，設定兩岸議題的主導權從美日轉到了中國手上。美日等西方勢力可以在台灣問題上繼續挑釁中國的底線，但是他們必須意識到由此所可能帶來的嚴重後果。裴氏訪台給大陸提供了在台島東部進行軍演的機會。今後軍演仍將會東出台島。

第二，進一步展示了中國解決台灣問題的實力和決心。什麼時候解決台灣問題，以什麼方式解決台灣問題，都將取決於中國的意願和準備狀況。

第三，改變了從經濟上片面惠台以爭取台灣民心的做法。長期以來，大陸方面單方面給與台灣很多經貿優惠，台灣對大陸長時期大規模貿易出超。台灣對大陸的貿易黑子是支撐台灣經濟、就業和購買美國武器的重要支柱。從台灣民調來看，大陸的惠台措施並沒有增進台灣人民對大陸的理解和好感，應該說是失敗的。現在終於從貿易的角度來制裁台灣。這是一個很大的改變。

第四，對公然干涉台灣事務的外國政要進行制裁。

這種組合拳方式今後能不能繼續使用？我認為還需進一步採取以下措施，使之成為真正的新常態。第一，進一步明確台灣問題是中國內政。台海分裂是1949年國共內戰的繼續，實現台灣統一（無論是和統還是武統），都是兩岸中國人的內部事務，不容外國干涉。第二，台灣統一無關所謂的民主專制等意識形態。第三，根據《反分裂國家法》，公佈頑固台獨分子名單，對他們以及他們背後的金主進行制裁。頑固台獨分子不僅僅包括台灣的某些政治家，還應包括主張台獨的理論家和教育家。第四，對公然干涉中國統一、為台獨撐腰的外國政要人物的制裁，應該擴展到外國政府的高級官員和議員。

在中美競爭日益激化的現在和今後一個時期，台灣問題必將繼續成為美日等西方勢力干涉中國、阻遏中國和平崛起的抓手。對此必須有清醒的認識。怎樣保持和發展裴氏訪台後所形成的台海新常態，是兩岸中國人所面臨的共同課題。（作者為日本東京經濟大學教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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