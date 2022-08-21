根據《財訊》報導，壽險撤出中國債ETF（指數股票型基金）力道不減，未來中國債ETF將大量消失？據投信投顧公會公告，如加上即將下櫃的中信中國債7－10ETF，今年共有5檔ETF遭清算，其中就有3檔是中國債ETF；且如今仍在市場交易的12檔中國債ETF，今年以來整體規模大減8成。多位投信業高層明確表示，未來不僅不會再發行中國債ETF，連市場上僅存的中國債ETF，續有清算下市的可能。

中國債ETF是投資中國機構境內發行的債券，主要以國債還有政策金融債為主。所謂的政策金融債，就像是中國農業發展銀行、中國進出口銀行等肩負政策性任務銀行發行的債券。

兩關鍵因素 造成資金退潮

《財訊》報導指出，2018年元大投信發行首檔中國債ETF─元大中國債3－5ETF後，吸引投信公司競相發行，總規模很快在2020年3月暴增至兩千多億元。1位投信總經理回憶：「過去會這麼積極推出中國債ETF，都是為了幫助壽險業增加投資海外債券的管道，當時甚至有壽險主動要求我們發中國高收債ETF（今稱中國非投資等級債ETF），但因為可控性低，被我回絕了。」

不過，就是因為壽險透過ETF間接持有海外債券的規模過於龐大，也常有單一債券ETF被單一壽險業者包檔的狀況發生。因此金管會在2019年不僅祭出各壽險投資單一檔債券ETF的比率限制，更特別嚴管中國投資曝險，禁止壽險投資「無債券信評」的中國債ETF。由於政金債幾乎都不會找信評機構取得信評，使得中國債ETF規模也無法再大肆擴大。

《財訊》分析，恰巧，今年全球股債齊跌，唯獨中國債在今年3、4月時受惠人民幣貶值、中國利率寬鬆政策逆勢走揚，成為壽險業對中國債ETF持續大量贖回的重要關鍵。「不只是壽險業單純想實現資本利得，一方面也會因為1家壽險贖回某支ETF部位後，導致另1家壽險投資此檔ETF的比率拉高，在因應法規的前提下被迫贖回，兩大原因同時發生，造成中國債ETF資金不斷退潮，且無法抵擋。」另1位投信高層表示。

據統計，7月底達百億元規模的中國債ETF，只剩富邦中國政策債ETF、元大中國債3－5ETF兩檔；然至8月10日為止，元大中國債3－5ETF規模瞬間就僅剩下44億元，市場傳出主要是國泰人壽大量贖回，如今就僅剩富邦中國政策債ETF靠著富邦人壽的投資部位支撐，總計12檔中國債ETF規模也僅剩278億元。