富邦金(2881)旗下富邦人壽上半年總投資資產報酬率為5.94%，今年上半年富邦人壽增加債券部位，其中持有國外債券占比上升到57%，後續視市場變化動態調整資產配置；在股票方面，上半年國內股票占比下降，反映資本利得之實現及市價波動影響。但由於近期台股已經反應升息和烏俄戰爭等因素，富邦金表示，對台股後市較為審慎樂觀，近期已經再進場布建「領息股」，預估今年領息金額會比去年增加1成左右。

富邦金法說揭示今年至6月30日止，富邦人壽的資產配置情況，累計總資產金額達4.6067兆元，其中國內資產為1.5926兆元，占比為34.6%，報酬率為6.72%；國外資產為3.0141兆，占比為65.4%，報酬率為5.51%。

富邦人壽至6月底的國內債資產為5632億元，占比12.2%，報酬率為1.55%；國外債資資為2.626兆元，占比為57%，報酬率為4.23%；國內股票資產為4233億元，占比為9.2%，報酬率為21.09%；國外股票資產為2654億元，占比為5.8%，報酬率為14.2%。