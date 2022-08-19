穩坐股票投資王。儘管上半年台股回檔逾18.6％，美股亦下跌15~30％，但富邦人壽前六個月仍在股海中實現近545億元的資本利得，創其同期歷史新高，台股年化投報率高達21％，國外股票年化投報率亦近15％，讓富壽上半年稅後獲利632億元，亦坐穩壽險獲利王。

富邦金19日舉行第二季法說會，富壽今年上半年因為資本利得表現極佳，加上新台幣兌美元貶值，避險成本改善，前六個月不僅未付出避險成本，反而有避險利益，因此避險成本是正數52個基本點（1基本點等於0.01百分點）上半年避險後投資報酬率為5.94％。

今年上半年因為升息，債券殖利率大反彈，富壽淨值項下未實現部位，由去年底有未實現獲利1,832億元，6月底急轉為未實現損失1,513億元，其中有394億元是已實現獲利，另外還有現金股利及配息後影響928億元，市價評價影響1,883億元，等於一來一往上半年淨值下未實現部位少3,345億元，但若加上獲利，淨值減少應在2,800億元左右，富邦金強調，到6月底富壽淨值比仍逾6.5%，是六大壽險第一高，RBC逾300%，且7月淨值已有明顯回升。

富邦人壽到6月底投資台股總市值部位降到4,233億元，占資金比重9.2％，是九季以來的新低比重，國外股票則微降到2,654億元，占率則比第一季的5.6％微升到5.8％