富邦金(2881)今舉行法說會，上半年稅後淨利694億元，年減21.3%，每股盈餘5.62元，稅後淨利及每股盈餘仍居整體國內金控第一名。總資產近10.5兆，淨值為6268億，普通股每股淨值為44.98元。資產報酬率（ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為1.34%及17.61%，較去年同期下降，因稅後獲利波動與資產規模擴增所致，仍維持相當良好水準。

富邦金控並已於本月10日公布7月份自結稅後淨利140.48億元，累計今年前7月稅後淨利834.52億元，每股盈餘為6.81元，今年前7月獲利及每股盈餘皆居金控獲利之冠。

富邦人壽2022年上半年稅後盈餘為632億，位居市場第一；初年度、續年度保費及初年度等價保費，均位居業界第二。資本利得優異表現及避險成本改善，上半年避險後投資報酬率為5.94%，與去年同期相當；受資本市場波動影響，淨值比逾6.5%，RBC逾300%。

北富銀上半年稅後淨利為117億，較去年同期成長25%，稅後淨利為同期新高，總資產達3.26兆，較去年同期成長14%，規模穩定提升。有效卡數及簽帳金額成長，每卡月平均簽帳金額維持前五大行第一，逾期放款比率0.16%，備抵呆帳覆蓋率750%，維持優異資產品質。

富邦產2022年上半年稅後淨損33.7億，主因防疫保單影響，上半年防疫險之直接損失超過200億，自留損失約127億，簽單保費收入成長13.6%，市佔率26.0%，連續41年位居市場第一。投資報酬率為8.99%，資本利得維持良好。

富邦證受到台股上半年呈量縮價跌走勢，日均成交值較去年同期減少31%，證券稅後淨利13.08億，較去年同期減少64.5%。

日盛金上半年稅後淨利16.0億，較去年同期減少20.0%。日盛證券稅後淨利9.7億，年減35.6%；日盛銀行稅後淨利6.57億，年增27.5%。