陸房地產開發巨頭碧桂園18日早發盈利警告，預計2022上半年度核心淨利潤介於人民幣（下同）45億～50億元區間；股東應占淨利潤介於2億～10億區間，較去年同期下跌93.33％～98.67％。

碧桂園18日盤前公布盈利警告，港股開盤後股價下挫，一度跌深5.95％報2.37港幣，現跌4.37％報2.41港幣。

碧桂園在2021上半年的核心淨利潤為152億元，2022上半年預計數據將按年下滑67.11％～70.39％。2021上半年股東應占淨利潤為150億，2022上半年預計數據將按年下滑93.33％～98.67％。

碧桂園表示，預期盈利下降主要是由於受房地產行業經營環境嚴峻及新冠疫情持續影響，市場下行加上工程進度減緩，已出售物業結轉確認的收入減少；本期部分低毛利項目結轉，導致房地產業務結轉毛利率下降；出於謹慎性原則對物業項目計提的減值增加；以及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。

碧桂園強調，上述盈利的影響因素多為非現金性質，集團的經營狀況良好，具備充足的可動用現金，現金流依然穩健。