隔夜美股主要指數全面收黑，科技股表現尤其疲弱，周四香港股市開高走低，恆生指數目前跌0.62%，為19798.63點。國企股跌0.58%，為6715.91點。

投資人解讀聯準會發布的7月會議紀要，隔夜美股陷入劇烈震盪，受到美國債息上揚影響，以科技股為主的那斯達克指數大跌1.25%，表現尤其疲弱。

恆生科技股指數目前下挫1%，成分股跌多漲少，嗶哩嗶哩跌5.15%，跌幅最大；其次為蔚來跌4.52%，明源雲跌4.1%。騰訊控股漲2.77%，表現最佳。

騰訊上季經調整後獲利大減17%，但優於市場預期。

美團目前漲1.2%，延續前一日上漲3%的升勢，因騰訊否認有意出售美團股份。

碧桂園跌近5%，其上半年獲利大減逾九成。受此拖累，中海外、華潤置地、萬科、旭輝、富力均走跌。

受惠於熱浪題材，啤酒股逆勢走強，華潤啤酒漲5.4%，在藍籌中表現最佳；百威亞太亦漲逾3%。