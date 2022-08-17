終端需求持續暢旺，威宏-KY(8442)2022年第2季合併營收為新台幣23.72億元，營業利益2.15億元，歸屬母公司稅後淨利2.15億元，EPS3.59元，帶動營收、本業及獲利均創下單季歷史新紀錄。上半年合併營收為40.88億元，營業利益2.94億元，歸屬母公司稅後淨利2.80億元，EPS4.67元，創歷史新高，分別較去年同期增加58.38%、2,778.60%與1,737.99%。

威宏表示，過去在疫情期間全球對於運動與輕奢包袋及行李箱需求萎縮，放緩下游品牌客戶大廠拉貨力道，使得從去年市場進入報復性回升時，曾面臨無庫存可銷售的窘境，從今年各客戶拉貨動能來看，各大品牌客戶庫存仍遠低於安全水位，而下半年起全球各國將再放寬國境管制，甚至完全解封，預期將進入一波輕奢商務包袋及行李箱汰換新購潮，推升威宏下半年訂單仍維持暢旺。

因應客戶訂單需求，威宏在今年初擴增柬埔寨廠區並順利開工啟用後，下半年將更進一步拓展泰國生產基地布局，由於泰國TWT廠主要生產TUMI行李箱與男用商務包袋，既有13條產能已接近滿載，且僅能提供行李箱訂單生產，為此，威宏擬承租新廠房，拓增5-6條TUMI男用商務包袋專屬產線，若招工情況順利，預計在第三季正式啟用，貢獻營收。

其他生產基地則維持順暢運作，柬埔寨廠將進行各廠區整併，使生產動線更為順暢，並改善管理模式，推升產線效能；越南廠產能在疫情過後已逐步回復，並持續招募人力進駐生產，期望能將併購效益最大化。

從公司訂單掌握度來看，即便各大品項從運動周邊配件、包袋，到輕奢商務包袋與行李箱等生產排程已到今年底，仍無法滿足終端需求，威宏將持續擴廠因應，而全球經濟情況的不明確，公司營運並未感受到明顯且直接的衝擊與影響，然仍將視整體發展變化審慎因應，在品牌客戶持續積極拉貨，產能亦供不應求情況下，樂觀今年營運創高無虞。