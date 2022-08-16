今天發布的產業預測指出，商務旅行要到2026年才會重返疫情前的水準，這比先前預估的晚了18個月，通貨膨脹、供應鏈問題和中國持續封城抗疫都是原因。

全球商務旅行協會（Global Business Travel Association）現在預估，商務旅行會在2026年中重返2019年的1.43兆美元水準，較去年11月估計更晚18個月。

全球商務旅行協會說，「復甦遇到一些阻力」，但全球商務旅行已逐漸好轉，可望從2020年低點的6610億美元，到2026年達到1兆4700億美元。

協會指出，商務旅行支出2021年稍微回溫5.5%，來到6970億美元，其中以北美復甦居首，但仍遠不如2019年的1.4兆美元。

復甦前景較先前協會預估悲觀，當時預估2024年即回升至2019年水準。

全球商務旅行協會執行長紐方（Suzanne Neufang）表示，衝擊全球許多行業的因素，預計也會在2025年前持續影響全球商務旅行的復甦。

協會表示，商務旅行的復甦在2021年底和2022年初因Omicron變異株「中斷」，但隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例減少，已開始回溫。

商務旅行全面復甦的主要障礙包括能源價格高昂、勞工短缺、COVID-19封城、烏克蘭戰爭造成的區域影響等，環境永續的考量也影響了旅行需求。