安力-KY(5223)公布上半年財報，每股盈餘為2.51元，累計前7月合併營收為13.15億元，年增7.71%，安力-KY重慶廠區配合當地政府限電停工，安力-KY表示，停工期間以現有庫存因應及協調集團內其他廠區生產，並預計假日安排生產，以滿足客戶出貨需求，目前對公司營運未造成重大影響。

大陸四川宣布工業用電企業限電停工，安力-KY巨昊(重慶)科技有限公司因當地連日氣溫持續高溫，重慶市璧山區通知8月15日至8月24日，停供工業生產用電，公司配合停工，安力-KY表示，停工期間以現有庫存因應及協調集團內其他廠區生產，並預計假日安排生產，以滿足客戶出貨需求，目前對營運尚未造成重大影響。

受到大陸第2季華東地區封城停工影響，安力-KY第2季營業毛利為1.36億元，季減16.38%，合併毛利率為26.52%，季減1.54個百分點，營業淨利為5148萬元，季減36.86%，單季稅後盈餘為5140萬元，季減14.8%；累計上半年稅後盈餘為1.11億元，每股盈餘為2.51元。

受惠於伺服器及新能源車帶動，安力-KY自結7月合併營收為2.15億元，與6月相近，年增約20%，為歷年同月新高，累計前7月合併營收為13.15億元，年增7.7%。

雖然市場雜音頻傳，安力-KY因有新能源車及伺服器新產品挹注，安力-KY預估，下半年會比上半年好。