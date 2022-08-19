半導體濕製程設備供應商弘塑(3131)7月底除息17元後於填息路上緩步前行，在上半年營運創高、下半年成長動能看俏下，近日股價走勢轉強，今（19）日開高後在買盤敲進下放量飆升9.34％至263.5元，歷時17天完成填息、並創6月中以來2個月高價。

弘塑2022年第二季合併營收8.88億元，季減3.63％、年增10.47％，創同期新高、歷史第四高。營業利益1.71億元，季減1.2％、年減15.2％，為近1年半低點。毛利率「雙降」至41.96％，營益率19.29％，優於首季18.82％、遜於去年同期25.13％。

雖然本業獲利下滑，但受惠處分躍增及匯兌收益持續挹注，弘塑第二季業外收益0.73億元，季增達76.26％、較去年同期虧損0.17億元大幅轉盈，帶動歸屬母公司稅後淨利1.76億元，季增5.11％、年增達22.66％，改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）6.2元。

累計弘塑上半年合併營收18.09億元、年增16.46％，創同期新高。惟毛利率42.41％、營益率19.05％分創近8年、近3年同期低點。不過，在業外顯著轉盈挹注下，歸屬母公司稅後淨利3.45億元、年增達22.22％，每股盈餘12.1元，雙創同期新高，順利賺逾1股本。

弘塑7月自結合併營收3.26億元，較6月3.27億元微減0.27％、較去年同期3.46億元小減5.82％，仍創同期次高，表現持穩高檔。累計前7月合併營收21.36億元，較去年同期19億元成長達12.39％，續創同期新高。

展望後市，在台積電積極擴建3奈米及先進製程晶圓廠、同步擴大投資後段封測廠，並加強供應鏈本土化、擴大後段設備採購下，弘塑受惠相關訂單需求，設備已開始出貨並進行機台安裝。隨著步入機台認列入帳高峰期，法人看好可望推升弘塑下半年營收成長動能。