三大主要產品均出現衰退，穩懋(3105)預估，第3季營收預估季減mid-twenties百分比，美系外資最新報告認為Lumentum的iPhone 3D感測業務疲軟，給予穩懋「建議賣出」評等，目標價140元，不過穩懋股價未受影響，今天盤中股價走高。

儘管蘋果新機正常備貨，在整體手機需求透明度偏低，以及Infra與WiFi也不好下，穩懋7月合併營收下滑至13.65億元，年減37.68%，累計前7月合併營收為121.5億元，年減15.24%。

穩懋預估，第3季合併營收預計將較第2季下滑mid-twenties(25%)百分比；第3季毛利率預計約落在low-twenties(21%到23%)的水準。

美系外資最新報告表示，Lumentum的iPhone 3D感測業務疲軟，對穩懋不利，因為公司有約20%收入來自於iPhone 3D感測，由於智慧型手機需求疲軟，且砷化鎵面臨供過於求風險，給予穩懋「建議賣出」評等，目標價140元。