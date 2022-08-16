榮剛(5009)2022年本業受惠航太需求回溫帶動的航太鋼材出貨成長及特殊鋼價格上升推動營收成長，法人預估，榮剛2022年營收124.43億元，年增41.87%，業外有處份廠房利益，貢獻EPS約0.55元左右，預估稅後EPS 4.65元。榮剛航太產品出貨成長，並可優化產品組合及毛利率，推升獲利可期，明年新廠投產帶動產能擴增，法人對榮剛投資建議為區間操作，目標價給予33元。

營運展望可期，外資、自營商再度轉買超，但投信已連4日賣超，榮剛周二開低，盤中下跌1.82%%報29.75元，失守30元關卡、5日線、月線，8月以來共跌近5%，漲勢略暫緩。

隨著進入後疫情時代，全球航空市場復甦帶動航太產業需求回升，榮剛2022年的航太產品接單占比逐季上升，目前訂單能見度已經到明年第一季。由於油氣及航太鋼材需求較強，可望帶動今年第三季營收維持單月11億元以上的水準，法人預估，第三季營收33.21億元，年增35.95%、季增5.95%，且產品組合將持續優化抵消部份原料價格波動的負面影響，預估毛利率可維持在30%以上的水準，稅後EPS達1.05元。

各國解封航空市場復甦，航太零件需求可望恢復長期成長格局，目前空巴及波音皆看好航太需求在2022年可以開始回升，在2023年需求成長將推動新機出貨量增加，將同步推動航太零件的訂單量，商用飛機的需求量將回到每年3~5%的成長，而在維修方面將在解封後有較明顯的成長。預期隨著商用飛機需求回升，可讓低迷的航太零件需求回溫。

在電池需求增長的基礎下，鎳價再跌的機會不大，LME鎳價在7月中曾短暫跌破每公噸2萬美元，之後隨即反彈在2.1萬~2.3萬美元附近整理。以8月最新的LME鎳價約每公噸2.3萬美元來看，近一個月的價格已止跌持穩。法人認為，在短期的價格大跌後，鎳價再跌的機會已經不大，因為電池帶來的鎳需求增長並未因全球景氣的疑慮而降溫，反而在石油及煤的供給緊張之下，能源轉型及電動車趨勢帶來的電池需求將維持熱度，將使鎳的需求維持穩定的成長速度。