胡連(6279)上半年每股盈餘為3.12元，受此影響，今天盤中股價逆勢重挫，不過美系電動車廠及大陸品牌車廠訂單湧入，胡連預估，今年第3季合併營收可望創下單季新高，毛利率可望明顯回升，第4季亦可望比第3季好，美系外資及亞系外資最新報告同步看好胡連，分別給予胡連目標價180元及190元。

胡連第2季營運受到大陸華東地區封城停工影響不小，第2季稅後盈餘為1.04億元，年減35.28%，單季每股盈餘為1.05元，累計上半年稅後盈餘為3.1億元，每股盈餘為3.12元。

擺脫第2季營運谷底，胡連業績自6月起展現強勁成長力道，原本第3季為車市傳統淡季，但胡連因大陸品牌車廠及美系電動車大廠訂單強勁，7月合併營收攀升至5.24億元，月增1.76%，年增44.11%，創單月歷史新高，累計前7月合併營收為32.67億元，年增21.32%。

在毛利率方面，隨著銅價下跌，胡連預估，第3季毛利率將明顯上揚，下半年毛利率可望優於上半年。

美系外資及亞系外資最新報告同步看好胡連，其中亞系外資表示，進入今年下半年，我們預計在中國刺激措施的推動下銷售將有所改善，其電動汽車客戶的一籃子計劃和不斷增加的貢獻，以及緩解成本壓力，這樣優勢將在2023年持續隨著研發努力取得成果，新客戶的貢獻越來越大，我們調整2022年到2024年每股盈餘增長11%到15%，給予「買進」評等，目標價由155元上調至190元；美系外資則給予「建議買進」評等，目標價為180元。