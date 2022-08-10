金像電(2368)公布上半年財報，第2季稅後盈餘為14.61億元，季增80.18%，累計上半年每股盈餘為4.2元，亞系外資重申「買進」評等，美系外資則調高金像電目標價，激勵金像電今天盤中股價逆勢走高。

受惠於伺服器及網通產品需求強勁，金像電第2季合併營收為84.57億元，季增16.8%，為單季歷史新高，營業毛利為24.84億元，季增49.03%，單季合併毛利率為29.38%，季增6.36個百分點，營業淨利為18.03億元，季增69%，單季營業淨利率為21.32%，季增6.58個百分點，單季稅後盈餘為14.61億元，季增80.18%，單季每股盈餘為2.7元；累計上半年合併營收為156.97億元，年增29.02%，營業毛利為41.51億元，年增42.62%，合併毛利率為26.45%，年增2.53個百分點，營業淨利為28.7億元，年增55.64%，營業淨利率為18.28%，年增3.12個百分點，稅後盈餘為22.71億元，年增72.03%，每股盈餘為4.2元。

金像電公布財報後，亞系外資及美系外資發布最新報告，其中亞系外資報告指出，金像電今年第2季合併毛利率創歷史新高，我們預期，產品組合、原物料價格下滑及伺服器PCB含量增加可以降低2022年下半年到2023年的不確定性，我們提高金像電2022年到2024年每股盈餘3%到9%，重申「買進」評等及目標價112元。

美系外資則將金像電2022年獲利上調14%，以反應有利的毛利率及業外獲利，並將2023年/2024年獲利上調4%/2%，將合併毛利率上調0.8個/0.5個百分點，目標價也上調至95元。