以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起的聯發國際(2756)2022年第二季稅後淨利0.44億元、每股盈餘（EPS）2.63元，雙創歷史新高，上半年稅後淨利0.65億元亦創同期新高，每股盈餘3.83元。展望後市，法人看好藉由布局美國和香港等地，下半年營運可望續創佳績。

聯發國際董事會亦通過上半年盈餘分派案，決議配息2元，盈餘配發率約52.22％，以昨（9）日收盤價94元計算，現金殖利率約2.13％。連同經股東會通過的去年配股2元，將於9月27日除權息交易、並於第四季一同發放。

聯發國際第二季合併營收2.21億元，季增達31.85％、年增0.9％，創歷史第三高。營業利益0.55億元，季增達近1.11倍、年增14.73％，使毛利率、營益率「雙升」至55.81％、24.96％，稅後淨利0.44億元，季增達1.18倍、年增達34.34％，每股盈餘2.63元，均改寫新高。

累計聯發國際上半年合併營收3.89億元、年增0.58％，為僅次於2019年的同期次高。營業利益0.81億元、年增7.92％，毛利率、營益率升至55.37％、20.93％，帶動稅後淨利0.65億元、年增達34.08％，均創同期新高。每股盈餘3.83元，則為僅次於2019年的同期次高。

聯發國際總經理賴柏宇表示，上半年全球消費市場深受疫情、通膨、俄烏戰爭等因素影響，原物料、貨運等諸多成本上漲，餐飲業基本營運條件受到極大挑戰。不過，聯發國際依據市場變化調整營運方針，強化公司營運體質，除成功拓展市場版圖、更達成既定營運目標。

展望後市，聯發國際旗下「歇腳亭」持續布局全球版圖，目前全球門市383家，其中美國門市遍及23州、門市數達139家，另有21家正在裝修中、8家簽訂預約，預計年底前將再新展14家門市。

聯發國際表示，「歇腳亭」美國門市平均單店月營收為5～7萬美元，隨著下半年新門市陸續開出，將對整體營收挹注強勁成長動能。除此之外，「歇腳亭」本季也將在石油大國科威特一舉開出2家門市，可望進一步提升營收和獲利表現。

針對主要市場美國，聯發國際董事長鄭凱隆和經營團隊在美國在台協會（AIT）邀請下，於6月拜訪亞利桑那州鳳凰城政府，深入考察當地市場、連結政府資源，看準台積電將在2024年進駐鳳凰城，將帶來上萬個工作機會和巨大商機。

聯發國際表示，目前「歇腳亭」在美國亞利桑那州已有2家門市，年底前將再新展2家。聯發國際期待未來在政府協助下成立「台灣隊」，帶領台灣優質餐飲品牌前進美國、實現美國夢。