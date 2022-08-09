旺宏(2337)2022年7月份自結合併營收新台幣36.04億元，月減7.88%、年減15.85%，創下僅高於5月的今年次低紀錄，但仍寫下歷史同期第三高；前7月營收265.42億元，年增4.76%。

旺宏今年第二季營收113.40億元，季減2.22%、年減0.76%，位元出貨季減10%，主要因大陸疫情封城導致供應鏈中斷，加上汽車零組件短缺影響，不過受惠產品價格維持高檔及產品組合優化下，毛利率48.19%優於預期，業外受惠於台幣貶值之匯兌利益2.5億元及轉投資利益而認列獲利4.08億元，稅後淨利29.35億元，季增0.21%、年增52.45%，EPS達1.58元。

第三季為旺宏傳統旺季，主要因日本ROM大客戶進入拉貨旺季，ROM營收預期將翻倍成長，NOR Flash需求穩定，儘管消費性電子需求放緩，不過公司在車用、工控、醫療需求回升，加上晶片短缺緩解，帶動NOR Flash營收成長，Nand Flash營收則季減。法人預估，旺宏第三季營收134.15億元，季增18.3%、年減10.41%，若價格持穩、匯率維持有利因素，第三季毛利率可望維穩，稅後淨利29.09億元，季減0.89%、年減46.42%，EPS為1.57元。

展望2022年，NOR Flash之需求穩定，旺宏積極拓展高密度、非大宗消費性產品，公司積極布局車用、工控、醫療等應用，降低通訊、電腦、消費性產品隨景氣波動之影響，尤其是車用市場在同業逐步退出下，旺宏可望增加車用市占率，公司已打入前五大車用供應商，中長期有望成為車用NOR全球市佔第一。法人預估，旺宏2022年營收502.78億元，年減0.58%，稅後淨利116.44億元，年減2.67%，EPS 6.27元。

旺宏為全球前二大NOR Flash廠，公司專注於高密度NOR Flash，提供品質更好、可靠性更佳的產品，並跨入車用、工控、醫療、網通等利基型產品，獲利較不易受消費性產品價格波動影響。儘管短期消費性產品庫存調整，不過公司利基型產品比重較高，受景氣波動影響較小，且未來進入5G、IoT、車聯網時代，將帶動更多NOR Flash需求。考量到2022年獲利仍維持高檔，產業仍處長期成長趨勢，目前評價已落於歷史區間下緣，法人目標價給予42元，建議買進。