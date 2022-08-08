常珵(8097)第二季財報告捷，稅後淨利季成長達429.17%；每股稅後盈餘為2.98元。展望第三季，預期在主晶片供給緊張逐漸趨緩下，季中將逐月提高出貨量，滿足客戶需求。

常珵第二季營收為6.51億元，季成長304.35%。營業毛利為1.56億元，季成長300.00%，毛利率為23.98%，季減少0.12個百分點； 業主之稅後淨利為1.27億元，季成長429.17%；每股稅後盈餘為2.98元。

常珵累計上半年營收為8.12億元，上半年歸屬於本公司業主之稅後淨利為1.51億元，每股稅後盈餘為3.54元。上半年毛利率為24%，營業利益為1.51億元，營業利益率為18.59%，非營業項目淨收入為6.07萬元。

常珵第二季營收較上季增加，主要是受惠於海外客戶之強勁需求，依排程持續大量拉貨，需求動能維持向上。展望第三季度，雖目前主晶片庫存量稍不盡理想，但晶片供給已漸趨緩，期待可在季中逐月提高出貨量，以滿足客戶需求。

常珵目前訂單能見度看到明年第一季，法人看好，因常珵打入墨西哥電信，有機會維持穩定出貨，全年有機會挑戰賺1個股本。