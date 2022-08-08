長科*(6548)前7月合併營收為87.1億元，年增26.6%，為歷年同期新高，公司變更股票面額由每股1元改為0.4元，依據換發股票作業，換發股票基準日為9月2日，新股預計於9月5日上櫃。

長科*自6月14日股東會決議通過修改公司章程，變更股票面額由每股1元改為0.4元，並於6月22日取得經濟部變更登記核准函，7月8日經櫃檯買賣中心核准，依據換發股票作業，換發股票基準日為9月2日，舊股最後交易日為8月24日，自8月25日到9月2日停止交易，8月28日為舊股最後過戶日，停止過戶期間自8月29日到9月2日，新股將於9月5日上櫃交易。

長科*表示，目前每股面額為1元，實收資本額為新台幣3億8419萬8680元，流通在外股數為3億8419萬8680股，每股淨值為24.65元；待面額更改為0.4元後，資本額維持不變，流通在外股數則為原先的2.5倍，達到9億6049萬6700股，每股淨值則為原先的0.4倍，為9.86元。

長科*今年第2季合併營收為37.78億元，季增4%，年增23%；單季毛利率為31%，營益率為23%，稅前盈餘為9.94億元，季增10%，年增143%，歸屬母公司業主的稅後淨利為7.85億元，季增12%，年增152%，相當於賺進2.09個資本額；長科*今年上半年合併營收為74.09億元，年增28%，合併毛利率為31%，營業淨利率為22%；稅前盈餘為18.95億元，年增161%；歸屬母公司業主淨利為14.87億元，年增171%，相當於賺進3.96個資本額。

長科*前7月合併營收為87.1億元，年增26.6%，長科*表示，雖然目前消費性市場需求疲軟，但車用和工業用市況相對強勁，長科*對第3季營運展望目標維持不變，單季合併營收介將於36.8億元到38.7億元，不排除有機會較上季成長。