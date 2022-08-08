群光電子（2385）今年上半年營收、營業毛利、營業利益、稅後淨利與每股稅後純益，紛紛創下歷史紀錄。上半年營收為574.97億元，年增14%；營業毛利為98.59億元，年增12%，毛利率為17.1%；營業利益為49.75億元，年增35%，營益率8.7%，更較去年同期增長1.4個百分點；稅後淨利達到34.93億元，年成長21%，淨利率為6.1%；每股稅後純益達4.91元，較去年同期成長20%，均超越法人預期。

群光第2季營運表現亦超越市場期待，達到三率三升。營收286.52億元，成為同期新高，年增達13%；營業毛利為50.19億元，年增14%，毛利率為17.5%，較去年同期改善0.1個百分點；營業利益達歷史次高為25.13億元，年增跳升36%，營益率為8.8%，較去年同期進步1.5個百分點；稅後淨利達17.84億元，年增35%，淨利率為6.2%，較去年同期進步1個百分點；每股稅後純益為2.50元，年增高達34%。

群光7月份自結合併營收為103.03億元，受惠於AI影像產品、高單價鍵盤以及網通產品的強力需求，今年第三度突破百億元營收大關，為同期新高，年成長高達16%，累計1-7月自結合併營收達678.00億元，年增14%，為同期歷史新高。