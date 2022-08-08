櫃買中心預計於111年8月10日及8月11日分別審議虎門科技公司(6791)及精拓科公司(4951)上櫃案。

虎門科技公司主要提供所代理計算機輔助工程(CAE)模擬軟體及協同產品商務軟體之系統解決方案，以及技術應用顧問與教育訓練服務，董事長為林麗俐，推薦證券商係富邦證券及永豐金證券，申請時資本額1億8387萬元；虎門科技公司110年度營業收入為4億7181萬4000元，稅後盈餘為7084萬7000元，每股盈餘為3.84元；111年第1季營業收入為1億1123萬5000元，稅後盈餘為1181萬8000元，每股盈餘為0.64元。

精拓科公司主係從事工業電腦及筆記型電腦IC之研發、設計及銷售，董事長為陳神寶，推薦證券商係第一金證券及宏遠證券，申請時資本額3億132萬3000元；精拓科公司110年合併營業收入為5億5836萬2000元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為1億1709萬9000元，每股盈餘為3.85元；111年第1季合併營業收入為1億6166萬4000元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為4970萬元，每股盈餘為1.62元。