央行今公布7月底我國外匯存底金額為5478.11億美元，較上月底減少11.52億美元。

本月外匯存底變動主要因素：外匯存底投資運用收益，主要貨幣對美元之匯率變動。以及央行為維持外匯市場秩序進場調節。

6月外匯存底5,489.63億美元 月增1.09億美元
《國際金融》亞洲搶救自家匯率 外匯存底披掛上陣
《金融》6月底外匯存底5489.63億美元 月增1.09億美元
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