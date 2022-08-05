《金融》7月外匯存底金額為5478.11億美元 月減11.52億美元 16:392022/08/05 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今公布7月底我國外匯存底金額為5478.11億美元，較上月底減少11.52億美元。 本月外匯存底變動主要因素：外匯存底投資運用收益，主要貨幣對美元之匯率變動。以及央行為維持外匯市場秩序進場調節。 6月外匯存底5,489.63億美元 月增1.09億美元 《國際金融》亞洲搶救自家匯率 外匯存底披掛上陣 《金融》6月底外匯存底5489.63億美元 月增1.09億美元 #外匯存底 #額為 #54 #78 #11億 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逃過防疫保單之亂！臺灣產物上半年賺4.68億元 12:142022/07/09 財經 陸6月外匯存底 減少565億美元 18:222022/07/07 財經 陸6月外匯存底3.07兆美元 有望保持總體穩定 21:442022/07/07 兩岸 連3跌 上證指數失守3,300點 17:222022/07/12 財經 A股早盤開低走高 鈦白粉、猴痘概念領漲 12:542022/07/04 財經 美元強勢＋台股跌 外匯存底將大減 04:102022/07/03 專題周報 A股三大指數齊跌逾1％ 滬指勉強守住3,300點 16:452022/07/11 財經 創指收漲1.9％ 滬指收復3,400點 16:422022/07/04 財經 社評／貨幣競貶壓力下人民幣的角色 04:102022/07/10 焦點新聞 工商社論》金融風暴25周年看亞洲金融的新變化 04:102022/07/06 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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