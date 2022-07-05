中央銀行公布6月外匯存底為5,489.63億美元，月增1.09億美元，為連續二個月增加，央行外匯局局長蔡烱民表示，變動主要因歐元等貨幣對美元貶值，折計成美元後減少，及外匯存底投資運用收益較高的挹注。國際美元指數6月飆破105至20年高點，當月上漲3.05％，使得主要非美貨幣紛紛走貶。蔡烱民指出，當月主要非美貨幣中，歐元下挫2.79％、日圓慘跌6.22％、英鎊重貶3.87％、澳幣大幅下滑4.11％、加幣跌1.67％，人民幣小貶0.31％，「觀察貶勢沒有4月時嚴重」，因此外匯存底投資運用收益雖非「大月」，並沒有比較多，外匯存底仍小幅增加。6月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額折計5,293億美元，一舉破跌6,000億美元，且單月大減997億美元，使得約當外匯存底比率破100％至96％。央行統計顯示，在2020年7月時數據首次衝破100％，2021年以來持續上揚，至12月來到138％、創歷史新高，但2022年4月之後，外資賣超台股並匯出使得台股大跌，4月及5月約當比率各大降至111％及115％，6月更進一步跌破100％之下的96％。蔡烱民解釋，外資其實6月沒有出去那麼多，連同本金及盈餘匯出的金額約51.89億美元，低於3月及4月時的120億美元及80億美元，至於5月底因外資有一波匯入買超台股，因此當月轉為匯入10億美元。另央行6月雖略有進場調節，但買賣匯約是平衡，不影響外匯存底變動，不像3月及4月時是賣匯較明顯的情況。下半年全球股市還是繼續跟隨美股的走勢，蔡烱民強調，就目前市場看法偏悲觀，因美國通膨居高，聯準會持續升息，預估7月之後還有6碼至7碼的升息，聯邦基金利率年底將是3％至3.25％，甚至3.25％至3.5％，不利美股表現，包括台股在內的主要亞股，均會受到負面的影響。台灣外匯存底餘額在主要國家續居第四名，第一名大陸至5月底為3兆1,298億美元，第二名日本至5月底有1兆2,045億美元，第三名瑞士5月底為9,647億美元。