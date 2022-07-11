寶成（9904）11日公布自結6月合併營收244.98億元，年增11.5％，主要獲益於製鞋業務維持穩健增長態勢，且通路業務銷售雖仍受到中國大陸疫情影響，但年減幅度也逐月縮小，累計上半年合併營收為1,356.01億元，年減0.1％。至於寶成第二季合併營收683.27億元，季增1.57％、年增5.3％。

寶成持股51.11％的重要子公司裕元工業，自結6月營收為8.35億美元，折合約新台幣244.56億元，年增5.9％。其中，製鞋業務營收年增18.7％；裕元累計今年上半年營收為47.1億美元，年減2％，其中，製鞋業務仍較去年同期增長14.4％。另由裕元的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際，自結6月營收為人民幣16.51億元，折合約2.55億美元，年減14.7％，但比5月年減19.1％，年減幅度已縮小，且近四個月年減幅度，均逐月縮小，顯示寶勝單月營收表現，已有改善。寶勝今年上半年營收為人民幣98.65億元，折合約15.21億美元，年減24.6％。

寶成表示，單月合併營收，自5月開始轉正成長，年增7.2％，6月合併營收年增11.5％，創雙位數成長表現。

雖通膨及升息疑慮，對於市場前景可能會轉趨保守，但寶成強調，今年下半年製鞋業務，仍維持審慎樂觀，由於消費市況偏保守，將密切觀察訂單變化。