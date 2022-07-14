晶圓代工大廠台積電(2330)今（14）日召開線上法說，預期2022年第三季合併營收將介於198～206億美元，季增9～13.5％、年增33.1～38.5％。在假設新台幣兌美元平均匯率29.7元狀況下，毛利率預計介於57.5～59.5％，營益率介於47～49％。

以上述財測及新台幣匯率假設推算，台積電2022年第三季合併營收估落於5880.6～6118.2億元，約季增10.1～14.5％、年增達41.8～47.5％，連9季改寫新高。不過，毛利率及營益率估較第二季的59.1％、49.1％持平略降，仍持穩相對高檔。

台積電財務長暨發言人黃仁昭表示，第二季營收主要受惠市場對高效運算（HPC）、物聯網、及車用電子相關應用需求。展望第三季，預期市場對公司5奈米及7奈米製程的持續需求，將支持公司業績成長。

台積電第二季自結合併營收5341.41億元，季增8.8％、年增達43.5％，連8季改寫新高，營業利益2621.24億元，季增達17.1％、年增達79.9％，歸屬母公司稅後淨利2370.27億元，季增16.9％、年增達76.4％，每股盈餘（EPS）達9.14元，全數改寫新高。

累計台積電上半年合併營收1.02兆元、年增達39.59％，營業利益4859.14億元、年增達64.05％，毛利率57.4％、營益率47.4％。歸屬母公司稅後淨利4397.6億元、年增達60.47％，每股盈餘16.96元，優於去年同期10.57元，全數改寫同期新高。

觀察第二季各應用占比，高效運算及智慧手機分達43％、38％，物聯網、車用、消費性電子和其他各8％、5％、3％和3％。與首季相比，物聯網及車用電子營收均季增14％，高校運算季增13％，其他季增7％，消費性電子及智慧手機分別季增5％及3％。

台積電第二季資本支出約73.4億美元（約新台幣2191.4億元），較首季93.8億美元減少21.75％、但較去年同期59.7億美元增加達22.95％。合計上半年資本支出約167.2億美元，較去年同期148.1億美元增加達12.9％。