雲端物聯網、車用電子及光電半導體需求穩定，光寶科(2301)總經理邱森彬表示，今年下半年將持續往年比上半年好趨勢，第3季可望呈現季增年增，且季增幅度有望優於第2季，第4季亦有機會維持季增，光寶科也將在墨西哥及美國建立廠區，以因應北美地區雲端及車用電子客戶需求。

光寶科今天舉行線上法說會，光寶科第2季營業收入為429.57億元，季增4%，年增6%，創三年同期新高，營業毛利達87.77億元，季增24%，年增10%，單季合併毛利率為20.4%，季增3.3個百分點，年增0.7個百分點，營業淨利為43.7億元，季增47%，年增15%，營業淨利率為10.2%，季增3個百分點，年增0.9個百分點，單季合併毛利率及營業淨利率同創單季歷史新高，單季稅後盈餘為39.6億元，季增88%，單季每股盈餘1.74元；累計今年上半年合併營收達841.87億元，年增7%，營業毛利為158.44億元，年增8%，合併毛利率為18.8%，營業淨利為73.51億元，年增24%，為歷年同期新高，營業淨利率為8.7%，年增1.2個百分點，稅後盈餘為60.64億元，年減27%，每股盈餘2.66元。

邱森彬表示，雖然下半年市場依然充滿不確定性，疫情的後續發展、供應鏈分散的多元化佈局，通膨及經濟下行等風險，都可能對未來市場的供需帶來影響，不過光寶整體成長策略將焦點放在雲端資料中心的電源解決方案、光電半導體在車用電子的應用、電動車的快速充電、5G小基站，及AIoT等高速成長的領域，也是毛利率相對較好的區塊，讓今年下半年持續往年比上半年好趨勢。

就各業務來看，邱森彬表示，上半年受到半導體缺料影響的雲端物聯網因半導體供應吃緊趨緩開始積極消化訂單，雖然下半年雲端運算有部分雜音及風險，我們過去兩年新增客戶開始進入量產，現在看到整體需求及客戶預估都很好，成長相對比較大；車用電子無論是ADAS或汽車充電都供不應求，網通也不錯，IT部分雖然PC市場有放緩趨勢，但我們有主要客戶訂單從第2季遞延至第3季，未出現衰退情況，預估第3季將是季增年增，且季增幅度有望優於第2季，第4季也審慎樂觀，有望維持季增。

為因應北美地區客戶需求及短鏈趨勢，光寶科下半年將擴大北美市場佈局，除增加墨西哥車用電子廠投資，並將部分產品移至墨西哥生產，公司也計畫在美國達拉斯租借廠房建置產線，鎖定美國電動車充電樁及雲端運算資料中心基礎建設，預計年底就會有貢獻。