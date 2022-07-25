采鈺(6789)挾手機、車用、元宇宙等題材利器，催熱營運，法人預估今年營收、獲利可望續創雙新高，外資已連4日買超，投信也搶進力挺，上周五守住300元關卡後，周一股價衝上339.5元當日新高，並飆上上市以來新高價。

采鈺6月營收8.78億元，年減2.49%、月減7.51%；第二季營收26.50億元，年增23.89%、季增15.45%；上半年營收49.45億元，年增30.44%。第二季、上半年營收雙創同期新高。

終端消費性電子需求疲弱，引發半導體下半年旺季雜音，雖然智慧型手機銷售疲弱，但手機CIS畫素提升及多鏡頭趨勢不變，受惠在5G手機的鏡頭搭載數量增加及畫素提升，加上OLED面板需搭配升級版環境光感測器(ALS)，包括3D及ToF感測等不可見光應用下半年進入接單旺季，更預期未來2023年在手機需求回溫下，帶動ALS業務續增，對采鈺的營運帶來加分效益。

另外車用、工業自動化題材持續發威，電動車、自駕車進入成長階段，帶動車用影響感測器數量大幅提升，推升CIS需求，而元宇宙議題也助陣AR/VR裝置等產品，都將引領營運節節升高。

法人看好采鈺下半年營收逐季成長，全年營收、獲利目標持續創新高。采鈺今年產能可望維持滿載，第四季龍潭新廠產能開出也將湧入新的營運活水。