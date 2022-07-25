揚明光學(3504)公布上半年財報，第2季稅後盈餘為4849萬元，季增113%，累計上半年每股盈餘為0.62元，揚明光預估，第3季出貨可望較第2季持平或增加。

揚明光學今天下午舉行線上法說會，揚明光第2季合併營業收入12.59億元，季增4.7%，年增14.7%，營業毛利2.53億元，季增15.5%，年增25.2%，合併毛利率20.1%，季增1.8個百分點，年增1.7個百分點，營業利益4293萬元，季增168.8%，年增152.9%，單季稅後盈餘4849萬元，其中歸屬母公司業主之淨利為4878萬元，季增113%，年增276.9%，單季每股盈餘0.43元。

揚明光學表示，第二季合併營業收入12.59億元，季增4.7%，毛利率20.1%較上季18.3%增加1.8%。相較上季，微投光機因關鍵物料缺料情形改善，出貨成長38%；車用鏡頭成長約15%；3D列印及光學元件類產品則受中國地區主要城市封城防疫影響，出貨季減約2成。

揚明光今年上半年合併營業收入24.61億元，年成長15.4%，營業毛利4.72億元，年成長38%，合併毛利率19.2%，年增3.2個百分點，營業利益5928萬元，稅後淨利7186萬元，其中歸屬母公司業主之淨利為7052萬元，每股盈餘0.62元。

展望第3季，揚明光學表示，依目前客戶訂單與拉貨計畫，智能家居鏡頭及車用鏡頭出貨，預估可望較第2季增長；光學元件類產品因第2季封控造成投影機需求的遞延，出貨較第2季略增；微投光機與3D列印因客戶需求趨緩，出貨情形預估將較第2季減少；整體而言，預估第3季出貨可望較第2季持平或增加。